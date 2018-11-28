Хабаровский алиментщик пытался спрятаться в лесу

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-28T07:28:29+03:00

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Суд обязал нерадивого отца из Вяземского района выплатить более 380 тысяч рублей в пользу его же несовершеннолетних детей. Однако последний до сих пор этого не сделал. Мало того, родитель-должник попытался скрыться в лесу и надеялся таким образом избавить себя от ответственности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, должника уже привлекали к административной ответственности по этому делу. Мировой судья обязал его отработать 40 исправительных часов. Однако даже после этого выплачивать алименты мужина не спешил. В связи с чем против него возбудили уголовное дело и вот тогда-то горе-отец поспешил скрыться от судебных приставов и уехал в лес на сбор кедровых шишек.

Сотрудники надзорных органов мужчину нашли. Теперь алиментщика могут отправить на исправительные или принудительные работы на срок до года, арестовать его на срок до трех месяцев или посадить в тюрьму на год.