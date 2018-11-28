Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман» 27 ноября: соперникам не удалось забить ни одного мяча в ворота хабаровчан

СЕГОДНЯ 03:23 2018-11-28T03:41:45+03:00

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В Хабаровске вчера, 27 ноября, прошел заключительный матч первой домашней серии «СКА-Нефтяник». «Армейцы» сыграли с командой «Мурман», став после этой встречи единоличным лидером регулярного чемпионата.

- Уже на 10-й минуте в воротах гостей побывали три мяча. Болельщики уже тогда стали гадать, сколько же голов забьют хабаровчане? К 23-минуте на счету «армейцев» было уже семь «оформленных» мячей. Вполне возможно они могли бы побить свой собственный рекорд из 20 голов, которые забили в чемпионатах страны, но вратарь мурманчан Максим Янов спутал хабаровчанам все планы, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Хабаровск».

Во втором тайме атакующий порыв хозяева поутих, а вот у голкипера «Мурмана», он наоборот был в избытке. «Армейцы» еще пять раз заставили соперников начинать с центра поля, но так и не дали им забить «гол престижа». Армейцам удалось отправить в ворота соперников еще пять мячей и команды разошлись со счетом 13:0 в пользу «СКА-Нефтяник».