2018-11-28T03:53:04+03:00
Происшествия

Пожар в бытовке в Хабаровске: в сгоревшем помещении нашли обугленный труп

Пока не удалось даже определить пол пострадавшего
Ольга КИВА
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Пожар в бытовке в Хабаровске: в сгоревшем помещении нашли обугленный трупПожар в бытовке в Хабаровске: в сгоревшем помещении нашли обугленный трупФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Пожар в Хабаровске не обошелся без жертв. Накануне, 26 ноября, огнеборцы отправились на улицу Сысоева, где горела бытовка. На улице было ветрено, и пламя довольно быстро пожирало помещение и внутри, и снаружи. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы сообщили очевидцы.

- Горевший вагончик находился на удаленном расстоянии от жилых построек. Прибывшие пожарные расчеты принялись тушить огонь, через полчаса они полностью с ним справились. При осмотре сгоревшего помещения обнаружили труп. Причины и обстоятельства смерти выясняют следователи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, обгоревшие останки находились в дальнем от входа углу. Возможно, на момент пожара потерпевший уже был мертв или не хотел спастись. Экспертам предстоит выяснить причину гибели неизвестного человека, у которого даже не удалось определить пол.

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