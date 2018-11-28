Пожар в бытовке в Хабаровске: в сгоревшем помещении нашли обугленный труп
Пожар в Хабаровске не обошелся без жертв. Накануне, 26 ноября, огнеборцы отправились на улицу Сысоева, где горела бытовка. На улице было ветрено, и пламя довольно быстро пожирало помещение и внутри, и снаружи. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы сообщили очевидцы.
- Горевший вагончик находился на удаленном расстоянии от жилых построек. Прибывшие пожарные расчеты принялись тушить огонь, через полчаса они полностью с ним справились. При осмотре сгоревшего помещения обнаружили труп. Причины и обстоятельства смерти выясняют следователи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По предварительной информации, обгоревшие останки находились в дальнем от входа углу. Возможно, на момент пожара потерпевший уже был мертв или не хотел спастись. Экспертам предстоит выяснить причину гибели неизвестного человека, у которого даже не удалось определить пол.