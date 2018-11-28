Пособие на первенца увеличили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:41 2018-11-28T04:41:47+03:00

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Пособие на первенца в Хабаровском крае увеличили почти на 700 рублей, теперь итоговая сумма составляет чуть больше 14 тысяч рублей. Выплаты родителям по новым правилам начнут производить с 1 января 2019 года.

- Размер пособия необходимо было увеличить в связи с изменением прожиточного минимума. Получать выплаты могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребенок. Также одно из условий – это среднедушевой доход, который не может превышать прожиточный минимум более чем в полтора раза. Сейчас максимально возможная сумма, принимаемая для расчета 20 тысяч 710 рублей. С января 2019 года она составит 21 тысячу 201 рубль, - рассказали в краевом министерстве социальной защиты населения.

Пособие на первенца выплачивают, пока ребенку не исполнится полтора года. Также родителям напоминают, что через год после рождения необходимо заново подать документы для получения выплаты на последующие шесть месяцев.