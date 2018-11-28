Центр поддержки экспорта откроют в ЕАО

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-28T08:21:40+03:00

Здесь предпринимателей будут консультировать и обучать, а также помогут наладить рынки сбыта

Изменить размер текста: A A

Более 20 миллионов рублей потратят на создание центра поддержки экспорта в Еврейской автономии. Деньги выделят из федерального бюджета. Известно, что организация разместится на территории фонда «Инвестиционное агентство ЕАО».

-- Сотрудники собираются оказывать предпринимателям, заинтересованным в экспорте своей продукции, консультационные, образовательные и другие услуги. В планах организация бизнес-миссий, в том числе, в другие регионы и страны, а также встреч с потенциальными зарубежными партнерами, - сообщил Михаил Юркин, руководитель фонда «Инвестиционное агентство ЕАО». - Это позволит укрепить международные экономические связи. Кроме того, специалисты помогут предпринимателям наладить рынки сбыта.

Также в планах подготовить трех тренеров, которые в дальнейшем будут вести образовательный курс для потенциальных экспортеров. Специалированный центр в ЕАО откроется в будущем году.