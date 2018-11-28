В Хабаровске аккуратный вор методично обкрадывал гаражи по ночам

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-28T07:47:39+03:00

Он забирал все, что ему понравится, и уходил, закрыв за собой дверь на ключ

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Полицейские в Хабаровске раскрыли серию краж из гаражей. Владельцы опустошенных помещений, как один рассказывали, что имущество у каждого из них пропало буквально на ночь. В основном неизвестные уносили с собой автомобильные запчасти и комплектующие, лодки, навесные моторы, строительные и монтажные инструменты. Общий ущерб составил больше миллиона рублей.

- Оперативники смогли найти и задержать предполагаемого вора. Как выяснилось, он работал один. У 39-летнего мужчины уже были судимости в прошлом. Из Тюрьмы он вышел в 2017 году, где отбывал наказание за имущественные виды преступлений. В течение года фигурант промышлял кражами в гаражах, при чем «работал» исключительно по ночам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Внутрь помещений задержанный попадал путем подбора ключей и с помощью отмычек. Не брезговал имуществом из отдельно стоящих гаражей, и из тех, что находились на территории охраняемых гаражных кооперативов. Чужое имущество он вывозил на арендованных автомобилях, а позже продавал через скупщиков. Примечательно, что каждый обворованный гараж подозреваемый аккуратно закрывал.

Часть похищенного удалось найти и вернуть законным владельцам. Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража», а самого мужчину арестовали.

Сотрудники полиции обращаются к Жителям города с просьбой. Если кто-то оказался жертвой аналогичных преступлений, пожалуйста, сообщите об этом по телефону (4212) 38-76-81.