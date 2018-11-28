Хабаровчанин заработал большие деньги и тюремный срок на постановочных ДТП

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-28T08:50:41+03:00

Мошенник и его подельник успели несколько раз провернуть аферу, пока не попались в руки полицейских

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В Хабаровске прошел суд над организатором преступной группы, промышляющей мошенничеством в области страховых выплат. Осужденный – 31-летний мужчина, на счету которого пять эпизодов. Его «черный» бизнес начался в 2017 года.

- Фигурант и его подельники «работали» в вечернее время. Задача всей компании была проста - инсценировать дорожную аварию с участием двух автомобилей. Дальше они предоставляли в страховые компании план-схемы ДТП и постановления об административном правонарушении на виновное лицо, как правило, это был участник группы. После оформления всех документов они получали выплаты, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Схема работала безотказно, пока мошенники не попались в руки полицейских. За все время «работы» фигуранты успели обогатиться более чем на один миллион рублей. Организатор этой схемы признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил. По решению суда мужчина отправится в колонию общего режима, где проведет два года.

Приговор в законную силу не вступил.