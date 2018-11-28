В Хабаровском крае увеличат субсидирование на покупку жилья для сельских жителей

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-28T09:54:19+03:00

На это из федерального и краевого бюджетов выделят больше 60 миллионов рублей

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В Хабаровском крае продолжают улучшать жилищные условия сельских жителей в рамках федерального проекта, который предполагает, в том числе и создание инфраструктуры под будущую застройку. Финансы на реализацию задуманного выделят из федерального и краевого бюджетов. В будущем году общая стоимость проекта составит больше 60 миллионов рублей.

- Этих денег хватит, чтобы решить жилищные вопросы 40 семей. Новое жилье в сельской местности давно не строилось, а в предлагаемом проекте предусмотрели все необходимые инструменты, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. За счет предоставляемой субсидии сельчане смогут оплатить 70 процентов стоимости строящегося жилья или «вторички», - сообщил Денис Удод, глава Хабаровского района.

Проект стартовал в 2017 году в Хабаровском районе. На первом этапе здесь уже построили газопровод и подвели электричество. Сейчас заканчивают строительство внутриквартальных дорог, обустройство пожарных водоёмов и уличного освещения. Один из домов уже обживают новоселы, еще три здания планируют сдать в декабре 2018 года.