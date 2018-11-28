2018-11-28T10:28:34+03:00
Общество

Исчезнувшие из квартиры комсомольчанки драгоценности нашли в ломбарде

Следствие полагает, что скупщикам их принесла приятельница потерпевшей, которая должна была присматривать за животными
Ольга КИВА
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Исчезнувшие из квартиры комсомольчанки драгоценности нашли в ломбардеИсчезнувшие из квартиры комсомольчанки драгоценности нашли в ломбардеФото: Тимур ХАНОВ
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Жительнице Комсомольска-на-Амуре понадобилось ненадолго уехать из города. Поэтому она попросила свою знакомую присмотреть за питомцами в свое отсутствие. Она вручила приятельнице ключи от квартиры и со спокойной душой отправилась в путь. Однако когда женщина вернулась, ее ждало большое разочарование – из шкатулки пропали драгоценности стоимостью 260 тысяч рублей.

- В заявлении потерпевшая указала кольца, серьги и цепи с подвесками. Все это, по версии следствия, вынесла из квартиры та самая приятельница, которая должна была присматривать за животными. Фигуранта несколько дней подряд заходила в помещение и брала из шкатулки драгоценности, которые позже сдавала в ломбард. Вырученные от продажи деньги задержанная тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейским удалось найти только часть похищенного. Поиски пропажи продолжаются. Фигурантку обвинили в краже, и завели на нее уголовное дело. На время расследования женщину отпустили на свободу под подписку о невыезде.

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