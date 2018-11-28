Путь через железную дорогу сахалинка прошла с риском для жизни и семейного бюджета

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-28T11:41:07+03:00

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На Сахалине перед судом предстанет фигурант уголовного дела о грабеже. По версии следствия, задержанный напал на женщину, которая переходила железнодорожные пути. Самой потерпевшей он не навредил, но напугал свою жертву основательно. Досадное происшествие случилось в сентябре 2018 года в районе станции «Новодеревенская».

- Пока женщина была в замешательстве, фигурант быстро выхватил у нее сумку и так же убежал в низвестном направлении. Внутри похищенного аксессуара были деньги, которые задержанный нашел и потратил, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Как выяснилось во время следствия, подозреваемый уже имел проблемы с законом и даже был судим. Поэтому отвечать перед законом ему придется не впервой. Сейчас материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде.