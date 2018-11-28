В Хабаровском крае проведут масштабный тест на знание истории России и региона

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-28T12:13:37+03:00

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В Хабаровском крае пройдет масштабная акция «Тест по истории Отечества». Ее устраивают 30 ноября в честь 25-летия со дня принятия Конституции России. Участвовать в бесплатном и анонимном тестировании может каждый желающий. Особо дотошные смогут даже проэкзаменовать себя в области истории региона – задания будут выдавать дополнительно.

- Жители края активно поддерживают патриотический проект. Всего с 2015 года различные тестирования на знание истории Отечества и событий Великой Отечественной войны проводились шесть раз. В них приняли участие около 50 тысяч жителей региона,- рассказали в комитете по молодежной политике края.

Для проведения теста в регионе организуют больше 160 площадок. Большая часть из них находится в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, также будут работать специальные пункты в 12 районах. Полный список площадок опубликован на сайте кдгр.рф. Те, кто не сможет присутствовать на площадках, проверят свои знания в режиме онлайн в день тестирования.