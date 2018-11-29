Хабаровские молодожены бесплатно проверят здоровье

СЕГОДНЯ 02:59 2018-11-29T03:00:21+03:00

Сертификаты на обследование после заключение брака получили уже четыре тысячи жителей

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Молодежь Хабаровского края может пройти бесплатное медицинское обследование перед планированием беременности. Специальные сертификаты получили уже четыре тысячи человек после заключение брака в ЗАГСах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Проект, направленный на повышение рождаемости, запустили 1 мая этого года.

Как сообщили в пресс-службе правительстве края, услугу предлагают пять центров здоровья. В дальневосточной столице пройти осмотр можно в консультативно-диагностическом центре «Вивея», клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, а также в клинико-диагностическом центре. В Комсомольске-на-Амуре молодые пары ждут в консультативном диагностическом центре и больнице № 2.

Отметим, что не все обладатели сертификатов воспользовались бесплатной услугой. В региональном правительстве это связывают с тем, что срок действия документа слишком короткий – всего три месяца. Поэтому его решили продлить до года.

Сертификаты нового образца в отделах ЗАГС начнут выдавать 1 декабря.