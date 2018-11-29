Хабаровские молодожены бесплатно проверят здоровье
Молодежь Хабаровского края может пройти бесплатное медицинское обследование перед планированием беременности. Специальные сертификаты получили уже четыре тысячи человек после заключение брака в ЗАГСах Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Проект, направленный на повышение рождаемости, запустили 1 мая этого года.
Как сообщили в пресс-службе правительстве края, услугу предлагают пять центров здоровья. В дальневосточной столице пройти осмотр можно в консультативно-диагностическом центре «Вивея», клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, а также в клинико-диагностическом центре. В Комсомольске-на-Амуре молодые пары ждут в консультативном диагностическом центре и больнице № 2.
Отметим, что не все обладатели сертификатов воспользовались бесплатной услугой. В региональном правительстве это связывают с тем, что срок действия документа слишком короткий – всего три месяца. Поэтому его решили продлить до года.
Сертификаты нового образца в отделах ЗАГС начнут выдавать 1 декабря.