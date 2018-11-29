2018-11-29T02:37:59+03:00
Происшествия

Псевдовладелец гаража в Хабаровске немного заработал на доверчивом покупателе

Потерпевший хотел купить бокс, внес предоплату, а потом не смог найти продавца
Ольга КИВА
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Псевдовладелец гаража в Хабаровске немного заработал на доверчивом покупателеПсевдовладелец гаража в Хабаровске немного заработал на доверчивом покупателеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские в Хабаровске задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже гаража. По версии следствия, мужчина успел немного заработать, выдав чужой бокс за свой. Потерпевший связался с фигурантом, когда наткнулся на его объявление в интернете.

- Мужчина созвонился с подозреваемым и договорился о встрече. Фигурант сказал, что является владельцем гаража и убедил потенциальных покупателей внести задаток в пять тысяч рублей. Участники сделки разошлись, а через какое-то время псевдовладелец бокса перестал выходить на связь и отключил телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас оперативники выясняют причастность задержанного, который оказался безработным, к другим аналогичным преступлениям. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На время расследования фигуранта отпустили на свободу под подписку о невыезде.

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