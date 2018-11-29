2018-11-29T03:31:47+03:00
Общество

В Хабаровском крае экспериментируют со «Школьной медициной»

Теперь к здоровью детей будут подходить индивидуально
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровском крае экспериментируют со «Школьной медициной»В Хабаровском крае экспериментируют со «Школьной медициной»Фото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край присоединился к проекту «Школьная медицина». Он поможет создать в регионе современную систему ранней профилактики заболеваний учащихся. К эксперименту подключились школа №68 в Хабаровске и №3 в поселке Хор. Врачи обследовали в них более тысячи подростков.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, проект поможет выявить детей, которые могут попасть в группу риска. Особое внимание также уделят ребятам с инвалидностью. Для кого-то будут подобраны профилактические меры. Например, специалисты рекомендуют школе изменить внутреннее пространство, расписание занятий или дополнить питание. Кроме этого, весь персонал учебного заведения пройдет обязательный курс оказания первой медпомощи.

Школы выбирали по принципу - одна городская, другая сельская. Врачи смогут сравнить условия, которые влияют на здоровье учеников. Также организаторы устроят анкетирование среди родителей и преподавателей. Это поможет узнать об образе жизни каждого школьника.

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