2018-11-29T03:08:30+03:00
Общество

Хабаровские приставы вытрясли долг из должника, находящегося в Краснодаре

Мужчина заплатил почти миллион, когда ему зачитали длинный список возможных санкций
Ольга КИВА
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Хабаровские приставы вытрясли долг из должника, находящегося в КраснодареХабаровские приставы вытрясли долг из должника, находящегося в Краснодаре
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Предприниматель из Хабаровского края оказался в списке злостных должников. Он должен был заплатить 890 тысяч рублей, такую сумму он заработал путем незаконного обогащения. В отношении мужчины началось исполнительное производство, однако на тот момент он уже обосновался в Краснодаре и зарабатывал деньги там. Об этом стражи порядка узнали, когда решили навестить его по указанному адресу места жительства. в Солнечном районе.

- Судебным приставам пришлось по телефону объяснять должнику, чем ему грозит неуплата. Среди перечисленных санкций были привлечение к административной ответственности, взыскание исполнительского сбора, арест имущества, ограничение на выезд за пределы страны, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Предприниматель решил, что ему все эти проблемы ни к чему, и в течение суток перевел всю сумму на депозитный счет отдела судебных приставов. Больше претензий к нему нет.

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