Военные Хабаровского края испытали на себе экипировку «Колпак»

СЕГОДНЯ 04:27 2018-11-29T04:28:47+03:00

Она включает в себя шлем с забралом, защиту для рук и ног, бронежилет и щит

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Защитные комплекты «Колпак» поступили на вооружение военных полицейских Хабаровского края. Накануне в ходе учений стражи порядка испытали на себе эту новинку. Чтобы создать реальную опасную обстановку, задействовали большое количество средств имитации и специальную технику.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, согласно легенде, злоумышленники хотели устроить массовые беспорядки возле военной части. Кроме того, условные нарушители также попытались напасть на конвой во время учебного боя. Военные же должны были стабилизировать ситуацию, но стрелковое оружие нельзя было использовать, поэтому новая экипировка пришлась кстати.

Защитные комплекты включают в себя специальный шлем с забралом, защиту для рук и ног, бронежилет и щит. Кроме того, «одежда» сделана из легкого ударопрочного углепластика и поэтому не стесняет движения.