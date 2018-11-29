Условный срок хабаровских браконьеров превратился в тюремный

СЕГОДНЯ 05:24 2018-11-29T05:24:46+03:00

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В Хабаровском крае трем браконьерам заменили условный срок наказания на тюремный. Мужчин судили за незаконную добычу особо ценных раб, занесенных в Красную книгу. Среди фигурантов был сотрудник рыбоохраны по Ульчскому району и трое его знакомых. «Черные» рыболовы промышляли ловлей осетровых.

- С мая 2015 года по февраль 2016 года виновные незаконно добывали в акватории реки Амур осетров и калугу, разделывали их и перевозили для хранения в села Ульчского района и город Амурск, чтобы потом продать, В общей сложности они добыли больше 840 килограммов осетровых и свыше 460 килограммов икры. Своими действиями они причинили государству ущерб на сумму более семи миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Злоумышленникам зачитали приговор, согласно которому бывшему сотруднику рыбоохраны дали четыре года, тром его подельникам - от полутора до трех с половиной лет. Каждого из пяти местных жителей, которые тоже оказались в деле, приговорили к трем годам лишения свободы. Наказание для всех было условным.

Государственному обвинителю такое решение показалось слишком мягким и он подал апелляцию. В итоге условные сроки заменили реальными, теперь осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.