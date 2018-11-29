Лучшие практики освоения «дальневосточных гектаров» выбрали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-29T06:26:09+03:00

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Обладатели «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае используют лучшие практики в освоении участков. К такому выводу пришли организаторы конкурса, который прошел накануне. Победителей выбирали по нескольким критериям, в том числе по количеству участков, взятых в работу, и степени готовности наделов.

- Если есть земля, то она должна быть соответствующим образом оформлена, и приносить доход в местный бюджет, - сообщил Дмитрий Ферапонтов, координатор проекта «Дальневосточный гектар» по ДФО АРЧК. - Поэтому со всех точек зрения конкурс на лучшую муниципальную практику нужен и полезен.

Среди победителей – Советско-Гаванский район, Бикин, села Лермонтово, Лончаково и Добролюбово Бикинского района. Эти участники получат денежные призы, на которые организаторы конкурса предусмотрели 28 миллионов рублей. На полученные деньги муниципалитеты будут развиваться дальне в рамках развития программы.

Отметим, что во время конкурса в районах края работала выездная комиссия регионального правительства. Специалисты оказывали поддержку участникам программы «дальневосточный гектар».