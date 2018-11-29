2018-11-29T04:57:05+03:00
Общество

Хабаровчане подтянули уровень своей финансовой грамотности

Больше 20 тысяч человек целую неделю были участниками масштабного образовательного проекта
Ольга КИВА
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Хабаровчане подтянули уровень своей финансовой грамотностиХабаровчане подтянули уровень своей финансовой грамотностиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске подвели итоги «Недели финансовой грамотности», в которой участвовали порядка 15 тысяч школьников и больше пяти тысяч студентов, госслужащих и нуждающихся в социальной помощи жителей региона.

Проект стартовал 29 октября и закончился 12 ноября. Его целью было повышение уровня финансовой грамотности хабаровчан, а также обучение основам финансовой грамотности и безопасности, бережного распределения средств и защите прав потребителей финансовых услуг.

- В рамках образовательного проекта для жителей региона провели открытые уроки, практические занятия, интеллектуальные викторины, квест-игры, олимпиады, конкурсы рисунков и классные часы. Также устроили тематические творческие мастерские, мастер-классы, семинары-консультации и онлайн-испытания. Ребята выступали в качестве финансовых экспертов, учились определять подлинность банкнот и выполняли разные задания, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме того, на предприятиях провели семинары-консультации на темы покупки квартиры в кредит, управления домашним бюджетом и обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения.

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