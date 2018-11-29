2018-11-29T07:59:37+03:00
Общество

О пенсиях и соцвыплатах хабаровским инвалидам расскажут во время «горячей линии»

Задать вопросы можно будет 3 декабря
Ольга КИВА
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О пенсиях и соцвыплатах хабаровским инвалидам расскажут во время «горячей линии»О пенсиях и соцвыплатах хабаровским инвалидам расскажут во время «горячей линии»Фото: Анастасия ОСИПОВА
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На вопросы инвалидов о пенсиях и социальных выплатах в Хабаровском крае готовы ответить специалисты Пенсионного фонда России. Получить любую исчерпывающую информацию жители края смогут 3 декабря во время «горячей линии» в 9:00 до 17:00. Ее организуют в рамках празднования международного дня инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю, специалисты будут консультировать по абсолютно любым вопросам. Кроме того, они расскажут о возможностях и удобстве электронных сервисов ПФР, а также о том, на каких электронных площадках можно назначить пенсию по инвалидности и выбрать способ её получения, когда инвалид имеет право на повышенный размер пенсии и как использовать материнский капитал для социальной реабилитации детей-инвалидов.

Вопросы и обращения будут принимать по телефонам Управления ПФР в Хабаровске и Хабаровском районе 469-000 и 469-121 и отделения ПФР по Хабаровскому краю (4212) 46-01-46. Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР края опубликованы на сайте ПФР.

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