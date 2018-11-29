2018-11-29T05:56:29+03:00
Происшествия

В Хабаровске работал интернет-магазин по продаже гашишного масла

В незаконной онлайн-торговле подозревают 29-летнего горожанина
Ольга КИВА
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В Хабаровске работал интернет-магазин по продаже гашишного маслаВ Хабаровске работал интернет-магазин по продаже гашишного маслаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске задержали молодого горожанина, который предположительно в течение двух лет занимался распространением наркотиков через интернет. Результаты проведенной проверки подтверждают причастность фигуранта к преступлению.

- Дознаватели выяснили, что задержанный получал товар из ЕАО. Продукцию он хранил в съемной квартире, там же занимался и расфасовкой. Дозы он прятал в специальных тайниках, координаты которых выдавал покупателям после оплаты. Деньги за товар фигурант получал через электронные кошельки и банковские карты, зарегистрированные на других людей, с клиентами контактировал через месенджер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать предполагаемого наркоторговца удалось с поличным, когда тот делал очередную закладку. Позже удалось задержать и его подельника, поставляющего гашишное масло. Им оказался 33-летний житель одного из сел ЕАО. При обысках у задержанных изъяли в общей сложности порядка четырех литров гашишного масла. Против фигурантов возбудили уголовные дела, а самих подозреваемых посадили под домашний арест.

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