2018-11-29T08:32:09+03:00
Происшествия

Сахалинский бизнесмен пытался выкупить у полицейских свою икру за миллион рублей

Он успел передать половину взятки должностному лицу и сразу стал фигурантом уголовного дела
Ольга КИВА
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Сахалинский бизнесмен пытался выкупить у полицейских свою икру за миллион рублейСахалинский бизнесмен пытался выкупить у полицейских свою икру за миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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У предпринимателя на Сахалине конфисковали незаконно добытую икру рыб лососевых пород. Всего у фигуранта нашли больше трех тысяч литров продукции. Однако 48-летний мужчина не собирался просто так отдать свою пусть и нелегальную, но все-таки добычу. Фигурант решил дмать взятку транспортным полицейским в один миллион рублей.

- Задержанному напомнили, что подкуп должностного лица можно оказаться фигурантом уголовного дела, однако тот продолжал упорствовать и настаивал на своем. Об этом стало известно руководству ведомства, и тогда у правоохранителей созрел план. Они намерено уступили нарушителю и позволили ему дать взятку. Фигурант принес только половину от предлагаемой суммы. В момент передачи денег его задержали, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Против бизнесмена завели уголовное дело за дачу взятки, расследование которого сейчас продолжается. Максимально возможное наказание за это правонарушение – это лишение свободы на срок до 12 лет. На время следствия фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

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