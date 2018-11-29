2018-11-29T08:59:13+03:00
Общество

Для бездомных в Хабаровском крае организуют пункты медицинской помощи

В краевой столице уже присмотрели место для одного из таких учреждений
Ольга КИВА
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Для бездомных в Хабаровском крае организуют пункты медицинской помощи ФОТО: Алексей СкуридинДля бездомных в Хабаровском крае организуют пункты медицинской помощи ФОТО: Алексей Скуридин
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В Хабаровске обсудили реализацию социально-ориентированных проектов. На данный момент в рамках этого направления деятельности для бездомных уже запустили автобус «Милосердия», который развозит горячие обеды и организовали «НочлежХа» - центр, где бедствующие могут переночевать.

Кроме того, работают центры «Надежда», где круглосуточно могут находиться мужчины, и «Не одна» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе беременные или уже имеющие детей. Еще один проект «Путь домой» помогает покупать билеты тем, кто хочет, но не может вернуться домой в другой город или регион.

Как сообщили в Хабаровской епархии, в будущем году в регионе собираются организовать пункты медицинской помощи для бездомных. Изначально эта идея возникла в Москве в ходе деятельности совместной комиссии Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тогда Хабаровский край выбрали одним из трех пилотных регионов, где будет реализован этот проект.

Для реализации задуманного уже поступили первые предложения. Так, одна из общественных организаций поделилась идеей организации санпропускника, состоящего из камеры дезинфекции и помывочной. В качестве места для будущего пункта медпомощи рассматривают пустующее здание , расположенное рядом с центром «Надежда».

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