Очередной долгострой бывшего «Дальспецстроя» сдадут в середине декабря

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-29T07:34:31+03:00

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Дольщики бывшего «Дальспецстроя» в середине декабря получат ключи от квартир в доме на улице Выставочной. Сейчас идет проверка здания. Здсь уже побывали представители военной и краевой прокуратуры, а также регионального минстроя.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сейчас в здании заканчивают внутренние и фасадные работы, потом проведут испытания пожарной системы. Многоэтажку планируют сдать 10 декабря, после этого 224 дольщика получат ключи от своих долгожданных квартир.

Еще один проблемный долгострой находится на улице Павла Морозова. Его планируют сдать в марте следующего года. Жилье здесь купили 90 человек. По последним данным, в здании монтируют электропроводку и собираются покрасить стены. В январе по графику будут устанавливать двери и займутся фасадными работами. Чтобы не пришлось снова переносить срок сдачи, в краевом минстрое потребовали от застройщика ускорить темпы и нанять больше рабочих.

Напомним, эти два объекта находятся в микрорайоне «Строитель» и внесены в план достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя».