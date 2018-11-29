2018-11-29T09:24:33+03:00
Происшествия

Клиенты строительной фирмы в Хабаровске невольно спонсировали мошенника

Они переводили деньги якобы на счет фирмы, который был прикреплен к банковской карте подозреваемого
Ольга КИВА
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Клиенты строительной фирмы в Хабаровске невольно спонсировали мошенникаКлиенты строительной фирмы в Хабаровске невольно спонсировали мошенникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске ждет суда предприимчивый менеджер одной из строительных фирм. Парню всего 24 года, но он уже оказался на карандаше у правоохранителей. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно известно, что его жертвами становились клиенты компании, в которой он работал.

В обязанности молодого человека входил расчет стоимости заказов по установке пластиковых окон и балконов и прием оплаты от клиентов. Однако фигурант решил воспользоваться своим служебным положением и немного подзаработать.

- Одной жертве он позвонил и сказал, что в рамках заключенного договора клиент должен перечислить порядка 20 тысяч рублей. Второму пострадавшему он пообещал лично закупить и привести материалы для внутренней отделки балкона. Самым убедительным аргументом для мужчины была низкая стоимость услуг, которую пообещал менеджер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности фигуранту удалось похитить порядка 60 тысяч рублей. Расследование его уголовного дела уже закончилось, материалы сейчас находятся в суде. Пока задержанный находится на свободе под подпиской о невыезде.

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