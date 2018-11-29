2018-11-29T10:51:04+03:00
Спорт

Юная команда «СКА-ХАБАРОВСК-2001» стала одной из лучших по итогам Первенства России по футболу

Парни заняли итоговое восьмое место, опередив сильные команды: ЦСКА, «Анжи» и «Ростов»
Ольга КИВА
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Юная команда «СКА-ХАБАРОВСК-2001» стала одной из лучших по итогам Первенства России по футболуЮная команда «СКА-ХАБАРОВСК-2001» стала одной из лучших по итогам Первенства России по футболуФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Команда «СКА-Хабаровск-2001» вернулась из Сочи пусть не победителем Первенства России по футболу, зато одной из лучших команд страны. 17-летние парни заняли итоговое восьмое место в турнире. Их выступление на этапе плэй-офф оказалось не таким убедительным, но это не помешало юным футболистам обойти такие сильные команды, как ЦСКА и «Ростов». Среди достойных соперников также были московское «Динамо», победитель прошлогоднего первенства и участник нынешнего турнира Евролиги - «Анжи», а также питерский «Алмаз-Антей», занимающий третье место в чемпионате Санкт-Петербурга.

- Мы ставили перед собой цель сыграть достойно и постараться показать при этом красивый и грамотный футбол. Если же говорить о конкретных задачах, то в первую очередь, конечно же, хотелось выйти из группы в следующий раунд соревнований, - прокомментировал Георгий Бычков, тренер ФК «СКА-Хабаровск-2001».

Победителем соревнований стали юноши московского «Локомотива». Теперь они будут представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА в 2019 году.

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