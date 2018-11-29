2018-11-29T11:41:16+03:00
Общество

Начинающие техники презентуют свои разработки на фестивале «Робофест» в Хабаровске

Участники помладше устроят соревнования роботов
Ольга КИВА
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Начинающие техники презентуют свои разработки на фестивале «Робофест» в ХабаровскеНачинающие техники презентуют свои разработки на фестивале «Робофест» в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске с 30 ноября по 1 декабря устраивают робототехнический фестиваль «Робофест». Мероприятие пройдет в арене «Ерофей» и объединит лучших юных изобретателей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, районов края и ЕАО. Заявки на участие уже подали больше 270 детей в возрасте от четырех до 18 лет.

- Победители фестиваля поедут на Всероссийский фестиваль в Москву. Чтобы заслужить это право участникам придется очень постараться. Так, самые юные участники смогут будут состязаться в дисциплинах «Junior First Lego League», дети постарше – в дисциплинах «Hello, Robot!» LEGO», «Hello, Robot!» Open» и «Робокарусель». Начинающие техники проведут презентации своих разработок для решения инженерных задач и устроят выставку своих роботов в дисциплинах «Сумо», «Футбол управляемых роботов», «Лестница» и «Робот в мешке», - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также в рамках фестиваля пройдут образовательные семинары, мастер-классы и презентации, в том числе и «Космодрома будущего». Для гостей подготовят интерактивные зоны, где каждый желающий попробует управлять роботами и даже понаблюдать за их сборкой.

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