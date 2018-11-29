2018-11-29T12:20:25+03:00
Общество

На комсомольской ТЭЦ-2 отремонтировали очередной турбогенератор

До этого энергетики обновили еще две единицы оборудования
Ольга КИВА
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На комсомольской ТЭЦ-2 отремонтировали очередной турбогенераторНа комсомольской ТЭЦ-2 отремонтировали очередной турбогенераторФото: Алексей БУЛАТОВ
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На ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре продолжается ремонт турбоагрегатов. На данный момент уже обновили и запустили оборудование под номером семь на ТЭЦ-2. На эту работу предприятие потратило больше 30 миллионов рублей.

Как отметил Владимир Лариков, директор Хабаровской генерации, своевременный ремонт оборудования станций – это залог надежной эксплуатации, а значит, и бесперебойного обеспечения теплом жителей Комсомольска-на-Амуре.

За время ремонта турбоагрегата №7 рабочие заменили элементы проточной части и рабочих лопаток цилиндра низкого давления, а также гибы пароперепускных труб. На данный момент оборудвание работает в полную силу, предварительно пройдя необходимую проверку. До этого энергетики обновили оборудование трансформатора №6Т и турбоагрегата №8, где заменили лопатки цилиндра низкого давления, привели в порядок ступени и провели контроль металла.

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