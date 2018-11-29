2018-11-29T10:20:02+03:00
Общество

У автобуса №34 в Комсомольске-на-Амуре появилось расписание

Он начал ездить по маршруту «Микрорайон «Амурсталь» – Набережная» 12 ноября вместо трамвая №3
Ольга КИВА
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У автобуса №34 в Комсомольске-на-Амуре появилось расписаниеУ автобуса №34 в Комсомольске-на-Амуре появилось расписаниеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Расписание автобуса №34 в Комсомольске-на-на-Амуре наконец-то утвердили. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно новому документу самый первый автобус отправляется в рейс в 6:30, а самый последний – в 20:10.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, автобус будет курсировать по улицам Павловская, Севастопольская, Вокзальная, Красногвардейская, по проспектам Мира и Октябрьскому, а также по Аллее Труда.

Напомним, автобус №34 практически заменил уже несуществующий трамвай №3. Он начал курсировать 12 ноября, однако тогда были только предположения, что он будет ездить по расписанию своего предшественника. Ознакомиться с режимом работы пассажирского транспорта можно на сайте городской администрации www.kmscity.ru/news/2018/11/29/36860/. Вопросы относительно расписания, а также пожелания и предложения принимают по телефону диспетчерской перевозчика 8-914-179-85-56.

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