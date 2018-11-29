Хет-трик: Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС признан лучшим в России третий раз подряд

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-29T09:54:31+03:00

Только в этом году его пилоты провели в воздухе более 1500 часов работая на всей территории Дальнего Востока

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Всего на территории России пять авиационно-спасательных центров, но именно Хабаровский становится лидером третий раз подряд. Здесь работает лучший летчик-спасатель Андрей Синченко, пилотирующий современный Бе-200 ЧС, лучший пилот вертолета государственной авиации Станислав Штинов, управляющий Ми-8 и множество других не менее достойных авиаторов, инженеров и техников.

Статистика впечатляет: только в этом году сотрудники Хабаровского авиацентра провели в воздухе более 1500 часов, выполнив почти 2000 вылетов.

- Наши авиаторы тушили лесные пожары, отстояв от огня 71 населенный пункт, ликвидировали последствия паводка, выполняли работы по разрушению ледовых заторов, перевозили пациентов Медицины катастроф, эвакуировали людей из областей ЧС. Свои задачи пилоты центра выполняют по всему Дальнему Востоку с недавно вошедшими в его состав Забайкальем и Бурятией, - рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На вооружении пилотов авиацентра сегодня находятся вертолеты Ми-8 и Ми-26, а также самолеты Ан-74 и Бе-200 ЧС. Недавно его авиапарк пополнился новеньким самолетом-амфибией.