2018-11-29T11:04:20+03:00
Происшествия

Несколько суток сотни жителей села в Хабаровском крае сидят без света

Из дальневосточной столицы уже направили новый дизель-генератор, который прибудет только ночью
Элина ОГАНЕСЯН
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Несколько суток сотни жителей села в Хабаровском крае сидят без светаНесколько суток сотни жителей села в Хабаровском крае сидят без светаФото: Алексей БУЛАТОВ
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28 ноября Сусанинское сельское поселение опустилось во мрак. Порядка 200 домов остались без сета из-за неполадок в работе генератора. Четыре социально-значимых объекта оснащены резервными источниками питания. Однако сотни местных жителей вынуждены сидеть в своих обесточенных квартирах. К счастью, информация о коммунальном ЧП практически целого поселения дошла до Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

- Для проведения аварийно-восстановительных работ на месте работает бригада Ульчских электросетей в составе 4 человек и 1 единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве добавили, что из Хабаровска сегодня днем в поселок Сусанино отправилась машина с важным грузом — новым дизель-генератором. Им специалисты заменят тот, который вышел из строя и уже не функционирует. Так как на дорогу понадобится порядка 12 часов, местным жителям придется потерпеть еще день, пока в их квартирах появится свет.

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