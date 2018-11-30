«Золотой» битум разорил хабаровских дорожников

СЕГОДНЯ 02:50 2018-11-30T02:50:11+03:00

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В этом году в Хабаровске восстановили 95 километров. Однако для дорожных предприятийне этот сезон работ оказался убыточным. Одна из причин финансовых потерь – быстрый рост цен на битум. В апреле материал покупали чуть больше чем за 22 тысячи рублей тона, в июле пришлось платить больше 25 тысяч рублей, а в октябре ценник превысил 30 тысяч рублей.

- На протяжении всего сезона битум подорожал на 40 процентов, - рассказал Павел Колтунов, директор МУП «Дорожник». - Это не было заложено в контракте, в итоге предприятия понесло убытки на 26 миллионов рублей.

Столь необходимый битум изготавливает местный нефтезавод. За этим материалом приезжают строители со всего края и даже Приморья. Антимонопольщики выяснили, что нефтепродукты хабаровский НПЗ приобретает у московской фирмы, которая повысила тариф.

- Центральный аппарат УФАС России уже в курсе ситуации. При этом у краевого ведомства пока нет полномочий решать этот вопрос, - сообщила Елена Клостер, руководитель краевого управления федеральной антимонопольной службы. - Если их передадут, то будем разбираться на местах.