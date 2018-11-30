В Хабаровском крае вводят тарифы на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 03:11 2018-11-30T03:13:20+03:00

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В Хабаровском крае проведут небольшую реформу в области услуг по вывозу мусора. Регион с 1 января 2019 года переходит на новую систему обращения с бытовыми отходами, по правилам которой услуга перейдет из категории жилищной в коммунальную, а стоимость будут рассчитывать по тарифу, а не на основании решения собственников. При выставлении квитанций региональный оператор будет учитывать расходы на обслуживание, начиная от сбора и транспортировки отходов и заканчивая их обезвреживанием и последующей утилизацией. К слову, жилищной услуга останется только в тех районах, где нет официальных мест накопления мусора.

- Резких скачков платежей для населения не будет, - сообщил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края. – Так, для среднестатистической двухкомнатной квартиры, где проживает один человек, платеж может сократиться в два раза. Семья из двух человек будет платить примерно столько же, как и сейчас, из трех и более человек – на 150-200 рублей больше. Предельный максимум – 390 рублей с квартиры. Это адекватные цифры, соответствующие реальному положению дел.

Жителям региона нужно будет заключить договоры с региональным оператором – компанией ООО «Хабавтотранс ДВ». Перевозчик будет отвозить отходы в том числе и в перерабатывающие компании, специализирующиеся на производстве вторсырья.

В рамках предлагаемой реформы собираются кардинально изменить схему обращения с мусором и ликвидировать стихийные свалки. Также в регионе будут контролировать каждый этап утилизации бытовых отходов.

Кроме того, в крае планируют внедрить систему раздельного мусора. Сейчас многие выбрасывают отходы, собрав их в один пакет. Однако сами хабаровчане отнеслись хорошо к идее разделять отходы и выбрасывать их в отдельные мусорные баки для пластика, объедков, стекла и коробок. Чтобы эта идея быстрее стала реальностью, в регионе предложили ввести понижающие коэффициенты для тех, кто будет соблюдать правило раздельного мусора.