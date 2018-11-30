2018-11-30T04:04:30+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Сочи» 29 ноября: «леопарды» оказались сильнее хабаровских «тигров»

Гости вырвали победу у хабаровчан в серии послематчевых бросков
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Сочи» 29 ноября: «леопарды» оказались сильнее «тигров»Матч «Амур» - «Сочи» 29 ноября: «леопарды» оказались сильнее «тигров»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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«Тигры» сошлись на льду «Платинум-Арены» с сочинскими «леопардами». Матч прошел 29 ноября и был на редкость интересным, правда, только в конце. В начале игры гости поняли, что соперники настроены решительно, однако до 17-й минуты первого периода, как могли, берегли свои ворота.

- Нарушили эту идиллию Пьянов, Горшков и Файзуллин, разыгравшие красивую комбинацию. Во втором периоде хабаровчане имели массу возможностей для того, чтобы увеличить разрыв в счёте, но, увы, воспользоваться ими почему-то не смогли, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

В третьем периоде «леопарды» как-будто проснулись и принялись атаковать соперников. Файзуллин улучил-таки момент и оформил «дубль». Овертайм хозяева начали в большинстве, но реализовать его не смогли. Сочинцы вырвали свою победу у «тигров» в серии послематчевых бросков. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Хабаровчане заработали два очка и один бал.

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