2018-11-30T04:18:56+03:00
Общество

В поселении на севере Хабаровского края восстановили электричество

Энергоснабжение в Сусанинском сельском поселении подается без ограничений
Ольга КИВА
Поделиться:
В поселении на севере Хабаровского края восстановили электричествоВ поселении на севере Хабаровского края восстановили электричествоФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В дома Сусанинского сельского поселения в Ульчском районе вчера вечером, 29 ноября, вернули электричество. Без света местные жители сидели с 28 ноября, всего было обесточено 196 жилых домов и четыре социально-значимых объекта, которые позже подключили к резервным источникам питания. Причиной случившегося стали неполадки в работе генератора. информация об этом происшествии дошла до Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

- На данный момент полностью завершены ремонтные работы. Для восстановления энергоснабжения из Хабаровска в поселок доставили новый дизель-генератор. Оборудование установили вместо того, что вышло из строя. На транспортировку устройства потратили порядка 12 часов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно поступившей из ведомства информации, на данный момент энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме, подается потребителям без ограничений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллиард рублей потратят в Хабаровском крае на строительство детских садов
В Хабаровске пытаются освободить земли, захваченные коварным бизнесменом
В моногородах Хабаровского края появились новые бизнесмены и рабочие места
В Хабаровске дорогая иномарка исчезла из автосервиса и появилась в одном из городских дворов
Хабаровский край стал лидером онлайн-проекта по финансовой грамотности для школьников в ДФО
Раненая продавщица в Хабаровске рассказала, что выручку у нее требовала покупательница
Хабаровчанин угодил под колеса автоледи из ЕАО
На поддержку фермеров в Хабаровском крае выделят почти 160 миллионов рублей
Матч «Амур» - «Сочи» 29 ноября: «леопарды» оказались сильнее хабаровских «тигров»
В Хабаровском крае вводят тарифы на вывоз мусора
«Золотой» битум разорил хабаровских дорожников