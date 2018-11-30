В поселении на севере Хабаровского края восстановили электричество

СЕГОДНЯ 04:03 2018-11-30T04:18:56+03:00

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В дома Сусанинского сельского поселения в Ульчском районе вчера вечером, 29 ноября, вернули электричество. Без света местные жители сидели с 28 ноября, всего было обесточено 196 жилых домов и четыре социально-значимых объекта, которые позже подключили к резервным источникам питания. Причиной случившегося стали неполадки в работе генератора. информация об этом происшествии дошла до Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

- На данный момент полностью завершены ремонтные работы. Для восстановления энергоснабжения из Хабаровска в поселок доставили новый дизель-генератор. Оборудование установили вместо того, что вышло из строя. На транспортировку устройства потратили порядка 12 часов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно поступившей из ведомства информации, на данный момент энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме, подается потребителям без ограничений.