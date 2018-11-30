2018-11-30T04:28:56+03:00
Экономика

На поддержку фермеров в Хабаровском крае выделят почти 160 миллионов рублей

Большая часть денег пойдет на развитие молочного животноводства
Ольга КИВА
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На поддержку фермеров в Хабаровском крае выделят почти 160 миллионов рублейНа поддержку фермеров в Хабаровском крае выделят почти 160 миллионов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае планируют потратить на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм порядка 160 миллионов рублей. Деньги выделят в виде грантов в рамках программы, которая действует в регионе с 2012 года. При этом большую часть из них – больше 90 миллионов рублей, направят на развитие молочного животноводства.

- В этом году финансовой поддержкой воспользовались 25 крестьянских фермерских хозяйств. С начала года фермеры произвели больше полторы тысячи тонн молока и около 600 тонн мяса, - сообщил Андрей Романченко, начальник управления развития сельских территорий.

Кроме того, за счет выделяемых грантов в регионе планируют построить две молочные фермы на 350 голов дойного стада. Деньги дали еще в 2017 году, объекты же появятся в 2019 году.

К слову, финансы фермеры готовы тратить не только на развитие традиционного животноводства. Так, один из грантов будет использован для строительства козоводческой фермы в селе Ильинка под Хабаровском, а другой – для строительства птицефермы в селе Сосновка. Там будут разводить индеек, кур и цесарок, а также организуют хранилище для кормов, убойный цех и помещение для переработки продукции.

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