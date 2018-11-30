2018-11-30T04:51:37+03:00
Происшествия

Хабаровчанин угодил под колеса автоледи из ЕАО

Мужчина отделался ушибами разных частей тела
Ольга КИВА
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Хабаровчанин угодил под колеса автоледи из ЕАОХабаровчанин угодил под колеса автоледи из ЕАОФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера вечером, 29 ноября, в Краснофлотском районе Хабаровска произошла дорожная авария, в которой пострадал 40-летний мужчина. Он переходил дорогу на улице Воронежской по пешеходному переходу и угодил прямо под колеса Тоуота-Vista. Как сообщил источник, за рулем машины сидела автоледи из ЕАО. К слову, у женщины стаж вождения 14 лет. Как она допустила наезд на пешехода, пока разбираются автоинспекторы.

По предварительной информации, женщина была трезва. Против автолюбительницы составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении против нее административного дела.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали тупую травму грудной клетки, ушибленную рану на локте, ушибы и ссадины мягких тканей головы и шеи. Восстанавливаться после дорожно-транспортного происшествия мужчина будет амбулаторно.

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