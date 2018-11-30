Раненая продавщица в Хабаровске рассказала, что выручку у нее требовала покупательница

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-30T05:29:18+03:00

Когда налетчица посчитала найденные деньги, решила, что ей такая мелочь не нужна, и удалилась

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Ночью в один из магазинов в Индустриальном районе посетила покупательница, устроившая кровавую сцену. Поначалу женщина, которая пришла за покупками в три часа ночи, не вызывала никаких подозрений. Как позже объяснила раненная продавщица, посетительница увидела нож на прилавке, схватила его и стала угрожать, требуя выручку.

- Пострадавшая пыталась сопротивляться, однако покупательница успела немного обезвредить ее, нанеся несколько ударов ножом. Ночная гостья сама заглянула под прилавок и порылась в кассовом лотке. Там она нашла почти три с половиной тысячи рублей. Видимо, сумма показалась женщине ничтожно маленькой, поэтому она ушла, ничего не взяв, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Раненную, но живую продавщицу вскоре обнаружили прибывшие на вызов полицейские. Женщину передали в руки врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемую в разбое вскоре нашли. Ею оказалась 35-летняя жительница одного из окрестных домов. Она нигде не работала, любила выпить и вообще вела асоциальный образ жизни. В ее прошлом уже были проблемы с законом. Хабаровчанку привлекали к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. На время следствия фигурантку взяли под стражу. Ей «светит» тюремный срок до 10 лет.