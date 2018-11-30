В Хабаровске дорогая иномарка исчезла из автосервиса и появилась в одном из городских дворов
Полицейские в Хабаровске разыскали пропавшую из автосервиса машину. Иномарка стояла в одном из городских дворов. Как выяснилось позже, до того как авто припарковали здесь оно еще долго колесило по городским улицам. Управлял им работник того самого автосервиса, откуда она исчезла.
- По версии следствия, 36-летний мастер взял у владельца ключи, чтобы отремонтировать машину. Он дождался, пока хозяин уйдет, забыл про работу и поехал кататься. В пути фигурант решил выпить горячительного. Когда ему надоело ездить, он просто оставил машину в одном из дворов и ушел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Против работника автосервисе уже возбудили уголовное дело. На время расследования фигуранта отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке.