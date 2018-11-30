СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-30T06:57:32+03:00

В Хабаровске дорогая иномарка исчезла из автосервиса и появилась в одном из городских дворов Фото: Иван ВИСЛОВ

Между первым и вторым действие машина еще долго колесила по улицам

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Полицейские в Хабаровске разыскали пропавшую из автосервиса машину. Иномарка стояла в одном из городских дворов. Как выяснилось позже, до того как авто припарковали здесь оно еще долго колесило по городским улицам. Управлял им работник того самого автосервиса, откуда она исчезла.

- По версии следствия, 36-летний мастер взял у владельца ключи, чтобы отремонтировать машину. Он дождался, пока хозяин уйдет, забыл про работу и поехал кататься. В пути фигурант решил выпить горячительного. Когда ему надоело ездить, он просто оставил машину в одном из дворов и ушел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против работника автосервисе уже возбудили уголовное дело. На время расследования фигуранта отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке.