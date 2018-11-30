В моногородах Хабаровского края появились новые бизнесмены и рабочие места

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-30T07:01:46+03:00

Это говорит о том, что программы развития Эльбана и Чегдомына работают

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В Хабаровском крае подвели итоги программ по развитию рабочего поселка Чегдомын и городского поселения Эльбан. Сегодня этим населенным пунктам присвоили статус моногородов.

- На данный момент в поселках стало на 863 вакансии больше. Также выросло количество предпринимателей. В Эльбане этот показатель изменился с 178 до 181, в Чегдомыне – с 376 до 389. Среди них вновь зарегистрированных бизнесменов 28 и 45 соответственно, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В 2018 году в рамках программы на развитие моногородов направили 640 миллионов рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов, которые вложили в инфраструктуру, строительство социальных объектов, ремонт дворов и дорог. В поселке Эльбан закончили первый этап газификации, в центре Чегдомына закрыли котельную «29 квартал», вскоре достроят плавательный бассейн.

В планах краевых властей завершить ремонт автотрассы «Чегдомын – Новый Ургал» в 2019 году и возобновить строительство автотрассы «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын».