В Хабаровске пытаются освободить земли, захваченные коварным бизнесменом

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-30T07:35:03+03:00

На участках мужчина разместил торговые павильоны, которые не собирается сносить даже по решению суда

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Хабаровский бизнесмен самовольно захватил земельные участки на улице Шелеста и построил там торговые павильоны. Однако вскоре нарушение обнаружили проверяющие. Позже был суд, который обязал мужчину освободить землю и убрать постройки. Предприниматель пропустил эту информацию мимо ушей и занимался дальше своими делами.

- В конце концов, дело дошло до службы судебных приставов, которые словом пытались убедить нарушителя освободить участки. Они объяснили, что требование нужно выполнить, иначе наступит административная и уголовная ответственность, - прокомментировали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прошло время, но павильоны стояли на прежнем месте, а бизнесмен и не думал освобождать участок. Поэтому от слов приставы перешли к делу. Против нарушителя завели уголовное дело за неисполнение приговора суда. Если предприниматель не одумается, то вполне может угодить за решетку, получить большой штраф или вообще лишиться права заниматься определенной деятельностью.