Миллиард рублей потратят в Хабаровском крае на строительство детских садов

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-30T07:51:56+03:00

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В хабаровском крае началось строительство детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Всего в регионе планируют построить пять учреждений - одно в поселке Домидонтовка, одно в Вяземском районе и еще три в Хабаровске. В краевой столице детские сады возведут в микрорайоне «Ореховая сопка», на улице Краснодарской и в первом микрорайоне Хабаровска.

- На строительство планируют потратить более миллиарда рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов. Готовые здания сдадут в эксплуатацию в 2019 году, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

На данный момент очередь детей в возрасте от трех до семи лет в крае полностью ликвидировали. К роме того, в регионе доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 99,9 процентов.