Судовой врач на Сахалине трагически умер на палубе судна

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-30T09:04:40+03:00

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На Сахалине расследуют гибель судового врача. Происшествие случилось в конце сентября в бухте Добрая Охотского моря. Рыболовный траулер и транспортный рефрижератор перегружали продукцию в обычном режиме, пока не случилась трагедия.

- Это была обычная работа, которая не предвещала ничего плохого. Вдруг в какой-то момент трос грузовой стрелы оборвался и вместе с блоком свалился на палубу рефрижератора. В это время в опасной зоне находилась пострадавшая. Отвалившаяся конструкция упала прямо на женщину - она умерла на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», расследование которого на данный момент продолжается. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, опросить очевидцев и работников, ответственных за погрузку.