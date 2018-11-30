2018-11-30T09:04:40+03:00
Происшествия

Судовой врач на Сахалине трагически умер на палубе судна

На женщину упала часть грузовой стрелы вместе с тросом
Ольга КИВА
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Судовой врач на Сахалине трагически умер на прямо палубе суднаСудовой врач на Сахалине трагически умер на прямо палубе суднаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Сахалине расследуют гибель судового врача. Происшествие случилось в конце сентября в бухте Добрая Охотского моря. Рыболовный траулер и транспортный рефрижератор перегружали продукцию в обычном режиме, пока не случилась трагедия.

- Это была обычная работа, которая не предвещала ничего плохого. Вдруг в какой-то момент трос грузовой стрелы оборвался и вместе с блоком свалился на палубу рефрижератора. В это время в опасной зоне находилась пострадавшая. Отвалившаяся конструкция упала прямо на женщину - она умерла на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», расследование которого на данный момент продолжается. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, опросить очевидцев и работников, ответственных за погрузку.

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