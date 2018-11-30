2018-11-30T09:15:11+03:00
Происшествия

Добиваясь смягчения приговора, камчатский наркоторговец убеждал, что он нужен своей семье

Его услышали, но решение не изменили
Ольга КИВА
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Добиваясь смягчения приговора, камчатский наркоторговец убеждал, что он нужен своей семьеДобиваясь смягчения приговора, камчатский наркоторговец убеждал, что он нужен своей семьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Наркоторговец из Петропавловска-Камчатского отправился тюрьму на четыре года. Такое решение суда он осознал с трудом и то только после того, как услышал ответ на свою апелляцию.

- 22-летнего горожанина осудили за покушение на сбыт наркотиков через интернет. Он решил таким способом зарабатывать деньги. Фигурант сообразил, что объявления о продаже запрещенных веществ можно размещать с помощью специальных компьютерных программ. Обратившимся клиентам он после поступившей от них оплаты сообщал данные тайников, которые делал заранее, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Задержали молодого человека с поличным, когда он делал очередную закладку. Официально парень работал в одной из местных компаний продавцом-консультантом.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы, однако парень и его адвокат решили подать апелляцию. Они всячески пытались убедить стражей порядка, что семья останется без поддержки, если парень отправится за решетку. Их попытки успехом не увенчались – приговор суда, который уже вступил в законную силу, остался прежним.

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