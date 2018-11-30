В Комсомольске-на-Амуре самосвал буквально подмял под себя иномарку

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-30T09:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Кирова в Комсомольске-на-Амуре произошла жуткая авария, участниками которой стали самосвал и иномарка. Происшествие случилось сегодня днем, 30 ноября. Информация об этом появилась с одной из социальных сетей. На фото видно, что передняя часть машины практически полностью разрушена, а самосвал немного наклонен влево, как-будто наехал на возвышенность.

Там же в сообщении говорится, что есть погибшие - предварительно три человека, которые ехали в иномарке. В краевом ГИБДД от комментариев по поводу случившегося пока отказались. Вполне возможно, что водитель иномарки хотел повернуть на заправку и не пропустил едущий самосвал, а может быть автомобиль просто занесло и откинуло на большегруз. На месте происшествия сейчас работают автоинспекторы, основная задача которых установить все обстоятельства случившегося.