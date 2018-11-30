2018-11-30T09:53:39+03:00
Общество

Выбор имени для аэропорта в Хабаровске стал интригой регионального масштаба

Кандидатура Ерофея Хабарова пока отошла на второй план
Ольга КИВА
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Выбор имени для аэропорта в Хабаровске стал интригой регионального масштаба ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаВыбор имени для аэропорта в Хабаровске стал интригой регионального масштаба ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Сегодня, 30 ноября, последний день голосования за имя для аэропорта в Хабаровске. Сделать свой выбор жители региона могут до 23:59 по московскому времени.

- На данный момент свое мнение уже высказали почти 77 тысяч человек. Сейчас на первом месте Геннадий Невельской, набравший почти 31 тысячу голосов, Ерофей Хабаров сместился на второе место – его выбрали почти 30 тысяч человек. На третьем месте Николай Муравьев-Амурский, имя которого хотели видеть на здании аэропорта в Хабаровске чуть больше 16 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Чтобы участвовать в голосовании нужно зайти на сайт великиеимена.рф и отметить понравившийся вариант. Кроме того, сделать свой выбор можно по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или в официальных группах проекта в социальных сетях.

Официальные результаты объявят 4 декабря в 19:00 по московскому времени.

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