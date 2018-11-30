В Комсомольске пьяный пассажир выбил стекло такси, на котором приехал домой

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-30T10:26:38+03:00

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Водитель такси обратился за помощью к полицейским и заявил, что его пассажир разбил стекло в машине. Со слов пострадавшего было ясно, что он приехал на вызов, забрал клиента и привез его домой. Когда молодой человек вышел из салона, то вдруг ударил по стеклу рукой, а потом просто скрылся в неизвестном направлении.

- Пострадавший оценил ущерб в 60 тысяч рублей. Оперативники взялись за расследование и вскоре нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний комсомольчанин. Он был в гостях у приятеля, выпивал, а потом решил ехать домой и для этого вызвал такси, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против фигуранта уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На время расследования молодого человека отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке.