2018-11-30T10:26:38+03:00
Происшествия

В Комсомольске пьяный пассажир выбил стекло такси, на котором приехал домой

Против него уже возбудили уголовное дело
Ольга КИВА
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В Комсомольске пьяный пассажир выбил стекло такси, на котором приехал домойВ Комсомольске пьяный пассажир выбил стекло такси, на котором приехал домойФото: Олег ЗОЛОТО
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Водитель такси обратился за помощью к полицейским и заявил, что его пассажир разбил стекло в машине. Со слов пострадавшего было ясно, что он приехал на вызов, забрал клиента и привез его домой. Когда молодой человек вышел из салона, то вдруг ударил по стеклу рукой, а потом просто скрылся в неизвестном направлении.

- Пострадавший оценил ущерб в 60 тысяч рублей. Оперативники взялись за расследование и вскоре нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний комсомольчанин. Он был в гостях у приятеля, выпивал, а потом решил ехать домой и для этого вызвал такси, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против фигуранта уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На время расследования молодого человека отпустили на свободу, предварительно взяв с него обязательство о явке.

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