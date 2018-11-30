СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-30T11:14:38+03:00

Пожар в частном доме в Хабаровске: огонь успел перекинуться на крышу соседнего дома Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Сегодня днем, 30 ноября, пожарные расчеты отправили в поселок Горького, где горел частный жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия постройка уже была полностью объята пламенем, которое постепенно перебралось и на крышу соседнего дома.

- Жильцов рядом стоящего дома эвакуировали. Всего на улицу вывели пять человек. С места пожара также вынесли баллоны - два газовых и один кислородный. Локализовать огонь удалось через 13 минут после прибытия первых подразделений. Полностью ликвидировать пожар удалось почти через час, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От огня пострадали один дом и кровля рядом стоящего дома. Информации о погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, жильцы обнаружили возгорание слишком, поэтому пламя уничтожило много имущества. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают.