2018-11-30T11:44:57+03:00
Происшествия

Поезд и иномарка столкнулись на железной дороге в Хабаровске

Пострадавших, к счастью, нет
Ольга КИВА
Поделиться:
Поезд и иномарка столкнулись на железной дороге в ХабаровскеПоезд и иномарка столкнулись на железной дороге в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 ноября, на железнодорожной станции «Хабаровск-1»легковая машина марки произошла дорожная авария. Предварительно известно, что легковая машина марки Mitsubishi Pajero Sport выехала на железнодорожный путь как раз в тот момент, когда по нему двигался локомотив.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, инцидент случился на участке Дежневка-Корфовская. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Также в организации заверили, что инцидент никак не отразился на графике движения пассажирских поездов.

К слову, в 2017 года зарегистрировали четыре дорожных аварии. Во всех случаях виновными признали водителей, нарушивших правила дорожного движения на железнодорожном переезде. Руководство Дальневосточной железной дороги убедительно просит автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тезки и однофамильцы Ерофея Хабарова провели флэшмоб у его памятника
Пожар в частном доме в Хабаровске: огонь успел перекинуться на крышу соседнего дома
В Хабаровском крае ВИЧ-статус будут определять по слюне
В Комсомольске пьяный пассажир выбил стекло такси, на котором приехал домой
Выбор имени для аэропорта в Хабаровске стал интригой регионального масштаба
В Комсомольске-на-Амуре самосвал буквально подмял под себя иномарку
Добиваясь смягчения приговора, камчатский наркоторговец убеждал, что он нужен своей семье
Судовой врач на Сахалине трагически умер на палубе судна
Миллиард рублей потратят в Хабаровском крае на строительство детских садов
В Хабаровске пытаются освободить земли, захваченные коварным бизнесменом
В моногородах Хабаровского края появились новые бизнесмены и рабочие места
В Хабаровске дорогая иномарка исчезла из автосервиса и появилась в одном из городских дворов
Хабаровский край стал лидером онлайн-проекта по финансовой грамотности для школьников в ДФО
Раненая продавщица в Хабаровске рассказала, что выручку у нее требовала покупательница
Хабаровчанин угодил под колеса автоледи из ЕАО
На поддержку фермеров в Хабаровском крае выделят почти 160 миллионов рублей
В поселении на севере Хабаровского края восстановили электричество
Матч «Амур» - «Сочи» 29 ноября: «леопарды» оказались сильнее хабаровских «тигров»
В Хабаровском крае вводят тарифы на вывоз мусора
«Золотой» битум разорил хабаровских дорожников