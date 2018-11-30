Поезд и иномарка столкнулись на железной дороге в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-30T11:44:57+03:00

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Сегодня, 30 ноября, на железнодорожной станции «Хабаровск-1»легковая машина марки произошла дорожная авария. Предварительно известно, что легковая машина марки Mitsubishi Pajero Sport выехала на железнодорожный путь как раз в тот момент, когда по нему двигался локомотив.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, инцидент случился на участке Дежневка-Корфовская. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Также в организации заверили, что инцидент никак не отразился на графике движения пассажирских поездов.

К слову, в 2017 года зарегистрировали четыре дорожных аварии. Во всех случаях виновными признали водителей, нарушивших правила дорожного движения на железнодорожном переезде. Руководство Дальневосточной железной дороги убедительно просит автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других людей.