СЕГОДНЯ 02:54 2018-12-01T02:54:58+03:00

Погода в Хабаровске 1 декабря 2018 года: днем до -10 градусов, без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый день календарной зимы принесет в некоторые районы региона снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-10 метров в секунду. Ночью -16-22. Днем -13-19.

В Хабаровске без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

В Бикине возможен небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -7-9.

В Советской Гавани и Ванино тоже возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре утром возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -17-19.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -14-16.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -19-21.